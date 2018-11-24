Ruhani: Biz tüm gücümüzle Suudi Arabistan'ın çıkarlarını savunmaya hazırız

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40

Ruhani: Biz tüm gücümüzle Suudi Arabistan'ın çıkarlarını savunmaya hazırızEkber Karabağ/ Tahran, 24 Kasım (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Biz tüm gücümüzle Suudi Arabistan halkının çıkarlarını savunmaya hazırız' dedi.Tahran'da düzenlen Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nda konuşan Ruhani, Suudi Arabistan yönetimini ABD'yle sürdürdüğü ilişkileri nedeniyle ağır sözlerle eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'la ilgili 'Bu ineğin sütünü sağmalı' ve 'Biz olmazsak iki hafta bile dayanamazlar' dediğini ileri süren Ruhani, "Sizi yağmalayan bu adamdan en azından görünürde de olsa size saygı göstermesini isteyin. En azından efendinizden sizin için sürekli kullandığı hakaretleri kabullenmeyin" dedi.Suudi Arabistan yönetimine, "Kaynaklarınızı hediye edecek kadar ABD'ye ne ihtiyacınız var? Bölgede kim sizin düşmanınız?" diye soran Ruhani, "Biz tüm gücümüzle terörizme, saldırganlara ve süper güçlere karşı Suudi Arabistan halkının çıkarlarını savunmaya hazırız. (ABD'nin yaptığı gibi) sizden 450 milyar dolar da istemiyoruz. Size hakaret de etmiyoruz.(İran'la ilgili) kulağınıza fısıldanan yersiz sözlerden korkmayın. İran, korkulacak ülke değil, asıl süper güçlerden korkun. Biz sizin kardeşiniziz ve yanındayız." diye konuştu.