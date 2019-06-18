18.06.2019 09:34
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Ruhani: Çin uzun vadeli stratejik ortağımızdır

Ruhani: Çin uzun vadeli stratejik ortağımızdır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin'le ilişkilere büyük önem verdiklerini ve Çin'i uzun vadeli stratejik ortağı olarak gördüklerini belirtti.

Hasan Ruhani dün, Çin'in yeni Tahran Büyükelçisi Chang Hua'nın sunduğu güven mektubunu kabul etti.

Ruhani bu sırada yaptığı açıklamada, İran'ın, Kuşak ve Yol inşasına aktif şekilde katılmayı ve iki ülke arasındaki her alanı kapsayan işbirliği ilişkilerini kapsamlı şekilde derinleştirmeyi arzuladığını dile getirdi.

Chang Hua ise, Ortadoğu bölgesindeki önemli ülkelerden biri olan İran'ın, uluslararası ve bölgesel konularda bağımsız ve egemen bir dış politika izlediğine işaret etti.

Chang, İran'ın nükleer anlaşmayı korumanın yanı sıra, hegemonyacılığa ve tek taraflılığa karşı çıktığının altını çizdi.

İran hükümeti ve halkının daha büyük başarı elde etmesini dilediklerini söyleyen Chang Hua, "Dostumuz İran'ın ve halkının daima daha büyük başarılar kaydetmesini içtenlikle diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
Tahran, Hasan Ruhani, İran, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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