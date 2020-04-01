Ruhani: Covid-19 salgını, ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunuyor
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.
01.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:29
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD yönetimine yaptırımları kaldırmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ruhani, Koronavirüs, İran, Dünya