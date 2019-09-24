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Ruhani'den "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta Basra Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletmeyi temenni ettiklerini söyledi.

24.09.2019 01:02Ruhani'den
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta Basra Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletmeyi temenni ettiklerini söyledi.
BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak için New York'a ulaşan Ruhani, İran devlet medyasına temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
New York'taki 4 günlük temasları kapsamında dünya liderleri başta olmak üzere birçok kişiyle önemli görüşmeler yapacağını belirten Ruhani, "Bölgemiz çok hassas şartlardan geçiyor. Bölge halkının Basra Körfezi ve Orta Doğu'ya yönelik her türlü müdahalenin sona ermesiyle ilgili barış mesajını dünya kamuoyuna iletebilmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ruhani, İran'ın tüm taraflardan taahhütlerine ve kanunlara bağlı kalmalarını istediğini kaydetti.

Basra Körfezi, Orta Doğu, New York, İran, Güncel

Kaynak: AA

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