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Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Kasım Süleymani suikastı sonrası Ankara'ya ABD'nin küstah eylemlerine karşı birlikte karşı koyma teklifinde bulunduğu bildirildi.

04.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:27

Sputnik'teki habere göre, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yapılan diplomatik temaslar sürüyor.

SESSİZ KALMAYIN ÇAĞRISI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani, Erdoğan'a, 'ABD'nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma' çağrısında bulundu. Ruhani Erdoğan'a hitaben, "Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla meydan okumaya neden olabilir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Haşdi Şabi içinde faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları, aralık sonunda Amerikan ordusunun Irak'ta kullandığı üslere saldırı düzenlemiş ve bir ABD'li müteahhit hayatını kaybetmişti.

ABD de bu saldırılara misilleme olarak Hizbullah Tugayları'nın Suriye ve Irak'taki üslerini vurmuş ve bu saldırılarda en az 25 savaşçı ölmüştü.

ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği önünde 31 Aralık'ta Şii milis güçlerin öncülüğünde protesto gösterileri düzenlenmiş ve büyükelçilik binası ateşe verilmişti.

Gösteriler sırasında ABD Başkanı Donald Trump tweet atarak, "İran bizim binalarımızda kaybedilen hayatlar ve verilen zarardan sorumlu tutulacak. ÇOK BÜYÜK bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bu bir tehdit" açıklaması yapmıştı.

Kasım Süleymani

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelikgerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Suriye'de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Kasım Süleymani, İran, Politika, Dünya, Güncel


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