Ruhani'den dünya liderlerine "yaptırımlara uymayın" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya liderlerine ABD yaptırımlarına uymama çağrısında bulundu.
14.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:04
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya liderlerine ABD yaptırımlarına uymama çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, dünya liderlerine yazdığı mektupta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için bölgesel ve küresel ortak çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Koronavirüs krizinin tehlikeli ve büyük olduğuna işaret eden Ruhani, hiçbir ülkenin bunu tek başına yönetemeyeceğini belirtti.
ABD'nin, İran'a yaptırım kapsamında 100 adım attığını, yaklaşık 1200 İranlı kişi ve kuruluşu yaptırım listesine eklediğini hatırlatan Ruhani, liderlerden ABD yaptırımlarına uymamalarını ve sağlıkla ilgili protokollerin hayata geçirilmesini istedi.
Ruhani, yaptırımların İran ekonomisine 200 milyar dolar zarar verdiğini ve bunun uluslararası sözleşmeler ile insani ilkelere aykırı olduğunu savundu.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, dünya liderlerine yazdığı mektupta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için bölgesel ve küresel ortak çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Koronavirüs krizinin tehlikeli ve büyük olduğuna işaret eden Ruhani, hiçbir ülkenin bunu tek başına yönetemeyeceğini belirtti.
ABD'nin, İran'a yaptırım kapsamında 100 adım attığını, yaklaşık 1200 İranlı kişi ve kuruluşu yaptırım listesine eklediğini hatırlatan Ruhani, liderlerden ABD yaptırımlarına uymamalarını ve sağlıkla ilgili protokollerin hayata geçirilmesini istedi.
Ruhani, yaptırımların İran ekonomisine 200 milyar dolar zarar verdiğini ve bunun uluslararası sözleşmeler ile insani ilkelere aykırı olduğunu savundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel
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