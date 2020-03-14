Menü
Haberler ›› Güncel ››Ruhani'den dünya liderlerine 'yaptırımlara uymayın' çağrısı - Güncel

Ruhani'den dünya liderlerine "yaptırımlara uymayın" çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya liderlerine ABD yaptırımlarına uymama çağrısında bulundu.

14.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:04
Ruhani'den dünya liderlerine
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünya liderlerine ABD yaptırımlarına uymama çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, dünya liderlerine yazdığı mektupta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için bölgesel ve küresel ortak çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Koronavirüs krizinin tehlikeli ve büyük olduğuna işaret eden Ruhani, hiçbir ülkenin bunu tek başına yönetemeyeceğini belirtti.
ABD'nin, İran'a yaptırım kapsamında 100 adım attığını, yaklaşık 1200 İranlı kişi ve kuruluşu yaptırım listesine eklediğini hatırlatan Ruhani, liderlerden ABD yaptırımlarına uymamalarını ve sağlıkla ilgili protokollerin hayata geçirilmesini istedi.
Ruhani, yaptırımların İran ekonomisine 200 milyar dolar zarar verdiğini ve bunun uluslararası sözleşmeler ile insani ilkelere aykırı olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Bakan Koca, Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Güncel
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı