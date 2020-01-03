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Ruhani'den ilk açıklama: "General Süleymani'nin intikamını alacağız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'den General Kasım Süleymani'nin intikamını diğer özgür milletlerle beraber alacaklarını söyledi.

03.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:45 Ruhani'den ilk açıklama:
Hasan Ruhani, ABD'den General Kasım Süleymani'nin intikamını diğer özgür milletlerle beraber alacaklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı.,
ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Süleymani'ye yönelik saldırısı ile korkaklığını gösterdiğini belirten Ruhani, "Tüm insan haklarını, uluslararası değerleri ayaklar altına alan ABD rejimi yeni bir utanç eserini daha kendisine ekledi" dedi.
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta General Süleymani'ye yönelik saldırısını 'korkakça ve zalimce' şeklinde nitelendiren Ruhani, "Diğer özgür milletlerle birlikte ABD'den General Süleymani'nin intikamını alacağız" dedi.
ABD güçleri Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Süleymani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke genelinde üç gün yas ilan ederek, ABD'den intikamın alınacağını söyledi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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