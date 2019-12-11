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Ruhani'den "kırmızı çizgileri aşmadan müzakereye hazırız" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yaptırımlardan kaynaklı sorunların aşılması için müzakere dahil her türlü yöntemi kullanacaklarını ancak devletin kırmızı çizgilerinin aşılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

11.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:34Ruhani'den
Hasan Ruhani, ülkede yaptırımlardan kaynaklı sorunların aşılması için müzakere dahil her türlü yöntemi kullanacaklarını ancak devletin kırmızı çizgilerinin aşılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, iç ve dış siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkede geçen ay protestolara neden olan benzin zammı kararını savunan Ruhani, "Ülkedeki benzin tüketimi günlük ortalama 20 milyon litre azaldı. Bu da benzin ihracatımızı artırabileceğimiz anlamına geliyor." dedi.
Ruhani, benzin zammından elde edilecek yaklaşık 30 trilyon tümenin (resmi kur üzerinden 7,1 milyar dolar) doğrudan halka dağıtılacağını ifade etti.
ABD'nin yaptırımları nedeniyle halkın geçim sıkıntısı çektiğinin farkında olduklarını söyleyen Ruhani, ülkedeki bazı medya kuruluşlarının hükümetin bu konuda attıkları adımları farklı yansıttığını savundu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Kuşkusuz devlet gelirlerinin azalması, bankacılık, ve petrol başta olmak üzere ihracatta ortaya çıkan sorunlar halkın yaşamını da etkiliyor. ya yaptırımları aşmalıyız ya da düşmanı tövbe etmeye mecbur bırakmalıyız." ifadelerini kullandı.
Hükümetin yaptırımları aşma ve halkın sorunlarını ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Ruhani, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hükümet hem iç üretim hem müzakere gibi çeşitli yöntemlerle, devletin kırmızı çizgilerini aşmadan yaptırım komplosunu boşa çıkarmaya kararlı."

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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