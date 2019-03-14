Ruhani'den Sonra Suudi Arabistan Yatırım Heyeti Bağdat'ta

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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Suudi Arabistan ile "ortak ekonomik çıkar mekanizması" oluşturmak istediklerini belirtti.Bağdat, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hemen ardından Suudi Arabistan yatırım heyetini ağırlıyor.Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Suudi Arabistan Yatırım ve Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve beraberindeki heyeti kabul etti.Görüşmede başkent Bağdat'ın "bölge ülkelerinin çıkarlarının buluşma noktası" olmasını arzu ettiklerini dile getiren Salih, "Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer bölge ülkeleriyle ortak ekonomik çıkar mekanizması oluşturmak istiyoruz." dedi.Irak Cumhurbaşkanı, bölgede çatışma ve çekişmelerden uzak istikrarın sağlanması için bölge ülkeleri arasında uzlaşı sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.Suudi Arabistanlı Bakan Kasbi de Irak ile ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ortak sınır kapıları aracılığıyla ticaret hacmini yükseltmek istediklerini ifade etti.Suudi Arabistan Yatırım ve Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve beraberindeki heyet, dün akşam geç saatlerde Bağdat'a gelmişti. Suudi Arabistan heyetini, Uluslararası Bağdat Havlimanı'nda Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani karşılamıştı.Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de görüşmesi beklenen Suudi Arabistan heyetinin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ardından Irak'a gelmesi dikkati çekti. Ruhani, 3 günlük Irak ziyaretini dün akşam tamamlayarak ülkesine dönmüştü.Bağdat yönetimi son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.İki ülke yetkilileri 2017'de, "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuştu.