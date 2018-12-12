Ruhani'den Su Sorununa Karşı Deniz Suyunu Arıtma Önerisi

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:13



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:13

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki su sorununun çözümü için Hazar Denizi ve Basra Körfezi'nden su transferi yapılması gerektiğini söyledi.İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Ruhani, ülkedeki susuzluk sorununun çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Ülkenin kurak bir coğrafyada yer aldığına dikkati çeken Ruhani, "İran'ın su sorunu değil planlama sorunu var. Güney ve kuzeyimizde su mevcut. Nasıl oluyor da Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkeler bu suları kullanıyor da biz kullanmıyoruz." dedi.Ruhani, İran'ın kuzeyindeki Hazar Denizi'nden de ülkedeki çeşitli noktalara su transferi yapılabileceğini belirterek, "Diğer ülkeler Hazar Denizi'nin suyundan faydalanırken biz izliyoruz." diye konuştu.Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerden bazılarının deniz suyunu arıtarak kullanılabilir hale getirdiğine işaret eden Ruhani, İran'ın da bu şekilde kuzeydeki bölgelerin su sorununu giderebileceğini ifade etti.Ruhani, "Yatırımcıları çekmeli, deniz suyunu tuzdan arındırmalı ve bu suyu ülkenin merkez bölgeleri ile ihtiyaç duyulan diğer alanlara aktarmalıyız." ifadesini kullandı.İran'da kuraklık ve uygulanan hatalı su politikaları nedeniyle son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında susuzluk yaşanıyor. Su sorunu, tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan bölge halkının da kent merkezlerine göç etmesine neden oluyor. Özellikle geçen yaz ülkenin farklı kentlerinde protestolara yol açan su sorunu meclisteki 18 milletvekilinin istifasına neden olmuştu.İran'da 18 milletvekili İsfahan'daki su temini projelerinin gelecek yıl için hazırlanan bütçe taslağından çıkarılmasına tepki olarak geçen hafta istifa ettiklerini duyurmuştu.