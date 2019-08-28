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Ruhani: dış politikada dost ülkelerin kapasitesinden yararlanmalıyız

Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dış dünyayla kapalı olmadıklarını ve dost ülkelerin kapasitesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

28.08.2019 15:35 Ruhani: dış politikada dost ülkelerin kapasitesinden yararlanmalıyız
Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dış dünyayla kapalı olmadıklarını ve dost ülkelerin kapasitesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Ruhani, İran'a düşmanca yaklaşan ülkeler haricinde her ülkeyle etkileşim içinde olduklarını söyleyerek, "Dış politikada dost ülkelerin kapasitesinden yararlanıp sorunlarımızı çözmeliyiz. Dışişleri Bakanımızın farklı ülkeleri ziyaret ederek diyalog arayışında olması hükümetin halkın çıkarlarını gözettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ana gücün iç kapasitelerde bulunduğunu ancak dış kapasitelere göz yumamayacaklarını vurgulayan Ruhani, "Diğer ülkelerle etkileşim içinde olmak gerekli. Çünkü bugünün dünyasında ekonomi, bilim, teknoloji ve sanat gibi alanlar tek bir ülkenin sınırları içinde yer almıyor" sözlerini kullandı.



Cumhurbaşkanı, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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