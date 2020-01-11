Ruhani, düşürülen yolcu uçağı nedeniyle Ukrayna'dan özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Tahran'da düşürülen yolcu uçağı sebebiyle İran adına özür dilediğini iletti.

Zelenskiy Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ruhani ile konuştuk. Uçağın düşürüldüğünün kabul edilmesi doğru yolda atılan bir adım. Kazada hayatını kaybedenlerinin kimliklerinin derhal teslim edilmesi ve cenazelerinin Ukrayna'ya teslim edilmesi konusunda ısrar ediyorum. Faillere hesap sorulmalı. Hukuki ve teknik işbirliğini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İRAN, UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

KARA KUTU FRANSA'YA GÖNDERİLECEK

İran'ın uçağı düşürdüğünü itiraf etmesi ve kara kutuyu Fransa'ya göndereceğini açıklamasının ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, kara kutunun incelenmesine dair detayları görüşmüştü.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.