Ruhani: haklarımıza saygı gösterildiği sürece diplomasi yolu kapanmaz

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanmasına yönelik diplomasi yolunun hala açık olduğunu ve Avrupalı devletlerle bu yönde ortak çalışmalarının bulunduğunu belirterek, "Diplomasi yolu İran halkının haklarına saygı gösterildiği sürece kapanmaz. Bu yol açıktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nda konuştu. Ruhani, Fransa'nın teklif ettiği nükleer anlaşmayı muhafaza eden planın kabul edilebilir bir plan olduğunu belirterek, "Bu planın amacı İran'ın atom bombası edinmemesi üzerineydi. Biz de bunu her zaman dile getirdik. Ayrıca yine planda İran'ın bölgesel barışa katkıda bulunması isteniyordu. İran, her zaman bunu yaptı" ifadelerini kullandı.