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Ruhani: "İntikamımız, onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, General Kasım Süleymani'nin intikamının, ABD'nin bölgeden çıkarılması olduğunu söyledi.

08.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:15
Hasan Ruhani, General Kasım Süleymani'nin intikamının, ABD'nin bölgeden çıkarılması olduğunu söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'daki kabine toplantısında konuşan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ayn el-Esed'deki ABD üslerine yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ruhani, "Karadan karaya onlarca füzeyle terörist ABD ordusuna ait Ayn el-Esed üssü vuruldu. Onlar, Süleymani'nin elini kestiler. Bunun intikamı, onların ayaklarını bölgeden kesmemiz olacaktır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Süleymani'ye yönelik saldırısının ardında birtakım hedeflerin olduğunu savunan Ruhani bunları, "İran içerisinde tefrika ve ayrılık çıkarma, bölgeye korku yayma, İran ve Irak'ın arasını açma" şeklinde sıraladı.
Ruhani ayrıca, ABD içindeki çekişmelerin de Süleymani'nin öldürülmesinin nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.
Ruhani:

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Kaynak: AA


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