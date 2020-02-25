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Ruhani'den koronavirüse karşı karaborsa uyarısı: Halkın parasına göz dikilmemeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde 16 kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı karaborsa uyarısı yaptı. "Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir" dedi.

25.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:59Ruhani'den koronavirüse karşı karaborsa uyarısı: Halkın parasına göz dikilmemeli

Hasan Ruhani, koronavirüs (Kovid-19) için "davetsiz misafir" benzetmesi yaptı. Ülkesinin bu sıkıntıyı aşacağını söyledi ve karaborsacılara karşı uyarı yaptı.

Ruhani, başkent Tahran ile ülkenin kuzeyi arasında yapılan otoyolun açılış törenindeki konuşmasında koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.

"KORONAYI DA AŞACAĞIZ"

Halkın korkuya kapılmamasını ve Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre hareket etmesini isteyen Ruhani, "Korona, influenza B virüsünden daha tehlikeli değildir. Biz onu aştık, koronayı da aşacağız. davetsiz bir misafir gibi geldi ve bütün ülkelere yayıldı." dedi.

"HALKIN MASKE İHTİYACINI SUİSTİMAL ETMEMELİYİZ"

Virüsten korunmak için kullanılan hijyen malzemelerinin karaborsaya düşmesiyle ilgili de uyarıda bulunan Ruhani, "Kimse bu olayı kötüye kullanmamalıdır. Halk bir hap, deterjan, dezenfekte edici jel ya da maskeye ihtiyaç duyduğu için bunu suistimal etmemeliyiz. Halkın zor günler için sakladığı paralara göz dikilmemelidir." diye konuştu.


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Kaynak: AA

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