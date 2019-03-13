Ruhani, Necef'te Sistani'yi Ziyaret Etti

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'a yaptığı tarihi ziyaretinin 3. gününde Necef kentine gitti. Kentteki İmam Ali Türbesi'ni ziyaret eden Ruhani, daha sonra Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi.Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adi Abdülmehdi ve diğer yetkililerle temaslarını tamamlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu sabah ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti. Necef'te İmam Ali Türbesi'ni ziyaret eden Ruhani daha sonra Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in hazır bulunduğu görüşme Sistani'nin evinde gerçekleşti. - ERBİL