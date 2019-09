Ruhani'nin delegasyonu ABD vizesi alamadı

ABD, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılacak olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin delegasyonun vize başvurusunu reddetti.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için günler sonra ABD vizesi alırken Ruhani'nin delegasyonu vize engeline takıldı. ABD, Ruhani'nin delegasyonun vize başvurusunu reddetti.İran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Parviz Esmaeili, "Delegasyonda yer alan bazı başkan yardımcıları ve bir grup gazetecinin vize başvurularının reddedilmesi, ABD Hükümeti tarafından BM üyesi olarak üstlenilen diplomatik taahhütlerin ihlal edilmesi anlamına geliyor" dedi.18 Eylül'de İran medyası, Ruhani ve Dışişleri Bakanı'nın Cevad Zarifi'nin vize alamadıkları için BM Genel Kuruluna katılmalarının riske girdiğini açıklamıştı. 20 Eylül'de ise ABD her iki yetkili için vize verdiğini açıkladı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 74'üncü oturumu 17 Eylül'den bu yana New York'ta devam ediyor. Genel tartışmalar ise 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. - WASHINGTON