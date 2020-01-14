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Ruhani suçlular mutlaka cezalandırılmalı

Ruhani Suçlular mutlaka cezalandırılmalıİran, (DHA)- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesinin affedilmez bir hata olduğunu dile getirerek, bütün sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

14.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:24
Ruhani Suçlular mutlaka cezalandırılmalı
İran, (DHA)- İran Hasan Ruhani, Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesinin affedilmez bir hata olduğunu dile getirerek, bütün sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarındaki Parand bölgesinde düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ruhani, Uçak kazasının normal olmadığını düşündüğüm için soruşturmanın daha kısa sürede tamamlanmasını emrettim. Gerçeği bulmada, İran Silahlı Kuvvetleri iyi bir işbirliği yaptı. Çok acı verici ve affedilemez bir hata yaşandığından hemen sonra ilgili yetkililere derhal kamuya açıklanmasını istedim. Bu uçak kazası dosyası normal bir dosya değil, dolayısıyla yargı onlarca uzmandan oluşan özel bir mahkeme kurmalı. Olayda sadece bir kişi suçlu olarak gösterilmemeli. Bu işte kimin hatası ya da ihmali varsa, kim olursa olsun cezalandırılmalı. Bu halkımız için çok önemli ifadelerini kullandı.
Ruhani suçlular mutlaka cezalandırılmalı

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Ukrayna, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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