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Ruhani: "(Suriye) ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntüler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

16.09.2019 20:01
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı
Toplantıya katılanlardan görüntüler
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin açılışında konuştu. (3)
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"
Ruhani:

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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