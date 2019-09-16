Ruhani: "(Suriye) ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısıToplantıya katılanlardan görüntülerİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin açılışında konuştu. (3)
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"