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BBC

Ruhani: Trump'la görüşme için önce ABD yaptırımları kaldırmalı

ABD Başkanı Trump'ın G7 zirvesinde 'uygun koşulların oluşması halinde' Ruhani'yle görüşebileceğini açıklaması üzerine Ruhani, Trump'la olası bir görüşme için ilk adımı ABD'nin atıp Tahran'a yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

27.08.2019 11:53 Ruhani: Trump'la görüşme için önce ABD yaptırımları kaldırmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'la olası bir görüşme için ilk adımı ABD'nin atıp Tahran'a yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

Trump Fransa'daki G7 zirvesinde "uygun koşulların oluşması halinde" Ruhani'yle görüşebileceğini açıklamıştı.

Bugün televizyondan halka hitap eden Ruhani, "ABD'nin yasadışı, haksız ve yanlış yaptırımları kaldırmazsa hiçbir olumlu gelişme olmaz. Görüşme sadece fotoğraf çektirmekten ibaret olur ve bu da mümkün değildir. Anahtar ABD'nin elinde" dedi.

'Atom bombası peşinde değiliz'

Ruhani, "İran'ın amacı atom bombası yapmak değildir. Askeri doktrinimiz konvansiyonel silahlara dayanıyor" diye konuştu.

İran'la ABD arasında arabuluculuğa girişen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sürpriz bir kararla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i G7 zirvesine davet etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi Almanya'nın dahil olduğu nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilip Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden gerilmişti.

İran, ABD'nin bu kararı üzerine nükleer programına getirdiği bazı sınırlamaları kaldırmıştı.

Hem Trump hem de Ruhani, Eylül ortasında New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantısına katılacak.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tahran, Dünya
BBC


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