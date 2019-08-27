Haberler» Güncel» Haber

Ruhani: tüm yaptırımlar kaldırılırsa durum değişebilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD tüm yaptırımları kaldırırsa, durum o zaman değişebilir" dedi.

27.08.2019 09:38 Ruhani: tüm yaptırımlar kaldırılırsa durum değişebilir
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD tüm yaptırımları kaldırırsa, durum o zaman değişebilir" dedi.
İran haber ajansı Mehr News'te yer alan habere göre, sabah saatlerinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Ruhani, "ABD, eğer bölgenin daha güvenli olmasını ve bölgedeki ülkelerle daha iyi ilişkiler istiyorlarsa o zaman yaptırımları kaldırmak zorunda" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması dahilinde durumun değişebileceğini vurgulayan Ruhani, "ABD yapmamamız gerektiğini söylesin ya da söylemesin, nükleer bomba yapmayacağız. " dediği belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:34   Osmaniye'de kaçak akaryakıt ele geçirildi
11:34   Gaziantep'teki bıçaklı kavga
11:33   Balıkesir tanıtım çadırına Malazgirt'te büyük ilgi
11:33   Görevden alınan Ahmet Türk 3 ayda çay, kahve, fındık fıstık ve yemeğe 300 bin lira harcamış
11:33   Didingola yaylası'nda renkli şenlik
11:32   Erzurum oltu'da sel gitti, izi kaldı
11:32   Zonguldak kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralandı, korkudan evine gidemiyor