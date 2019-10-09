Haberler » Politika » Ruhani: 'Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı'

Ruhani: "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.

09.10.2019 12:22Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran medyasına yaptığı açıklamasında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona değindi. Türkiye'nin güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı olduğunu vurgulayan Ruhani, ABD güçlerinin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı, "Türkiye, güney sınırları konusunda haklı olarak endişeleniyor. Bu endişeleri gidermek için doğru yolun seçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Amerikan birlikleri bölgeyi terk etmeli. Suriye'deki Kürtler, Suriye ordusunu desteklemeli" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Türkiye, İran, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:17 Destici: fırat'ın doğusuna operasyon kaçınılmaz hale gelmiştir
15:16 TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ Açıklaması
15:03 Trump: "Sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor"
15:04 TİP Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması
14:47 Chp'li salıcı: türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor
14:46 Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü
14:42 Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda...
9.10.2019 15:20:43