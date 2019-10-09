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Ruhani: türkiye'nin güney sınırları konusunda haklı

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Şu anda en önemli sorun Fırat'ın doğusu değil, asıl sorun tüm teröristlerin bulunduğu İdlib bölgesinde" dedi.

09.10.2019 14:42Ruhani: türkiye'nin güney sınırları konusunda haklı
İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Şu anda en önemli sorun Fırat'ın doğusu değil, asıl sorun tüm teröristlerin bulunduğu İdlib bölgesinde" dedi.
Suriye'deki gelişmelere de değinen Ruhani, "Türkiye'nin Güney sınırları konusunda kaygıları var ve Türkiye bu kaygıların giderilmesi konusunda haklı. Fakat doğru bir yöntemin seçilmesi gerektiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.
Asıl sorunun Fırat'ın doğusu değil de tüm teröristlerin bulunduğu İdlib bölgesi olduğunu belirten Ruhani, "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde, Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki sınırlarındaki güvenlik sorununun çözümünün Suriye ordusunun varlığıyla mümkün olduğunu açıkça belirttik" dedi. Ayrıca, ABD'nin bölgeden çekilmesi ve Esed rejiminin gelmesi için herkesin yardımcı olması gerektiğini savunan Ruhani, seçilen yolun bölge için faydalı olmadığını ileri sürdü ve ülkede huzurun sağlanıp, mültecilerin hızlıca evlerine dönebilmesi gerektiğini ifade etti.



Türkiye, Fırat, İdlib, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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