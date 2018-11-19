Ruhani: Türkiye'yle İlişkilerimiz Daha da Güçlendireceğiz

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:02



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:02

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikan yaptırımlarına rağmen ülkesinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkeleriyle ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söyledi.Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde halka seslenen Ruhani, ABD'nin İran'a karşı başlattığı yaptırımlara değinerek, " ABD, İran milletiyle kardeş Türkiye, Azerbaycan ve Irak milletlerinin ilişkisini zayıflatamayacak. Komşularımızla ilişkilerimiz daha da güçlendireceğiz "dedi.ABD'nin ekonomik baskılarla İran'ı benimsediği yüce hedeflerinden alıkoyamayacağını söyleyen Ruhani ekledi, " Bağımsız ve özgür kalmaya devam edeceğiz ve ABD'ye boyun eğmeyeceğiz. Bize bu ekonomik savaşı dayatanlara karşı ellerimizi yukarı kaldırmayacağız."ABD'nin uyguladığı petrol ambargosuna rağmen İran'ın petrol satışını önleyemeyeceğini savunan Ruhani, petrol ihraç etmeye devam edeceklerini kaydetti. (Fotoğraflı)Görüntü Dökümü:Ruhani'nin Hoy kentindeki konuşması - Tahran