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Ruhani: Yaptırımlar kalkarsa ABD ile görüşebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde ülkesinin 2015 yılında imzalanan, İran Nükleer Anlaşması olarak bilinen, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hakkında ABD ile görüşmek istediğini söyledi.

04.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:19Ruhani: Yaptırımlar kalkarsa ABD ile görüşebiliriz

Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde ülkesinin 2015 yılında imzalanan, İran Nükleer Anlaşması olarak bilinen, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hakkında ABD ile görüşmek istediğini söyledi.

Ruhani yaptırımlar kaldırılırsa Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve 2018 yılında anlaşmadan ayrılan ABD ile görüşebileceklerini belirtti.Salı günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi İran'ın anlaşmaya dair yükümlülüklerini, ABD'nin anlaşmadan ayrılması ve Avrupa ükelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine, askıya alsa da anlaşmadan çekilmek istemediğini söylemiş ve ABD yaptırımlarının kalkması halinde İran'ın yükümlülüklerini yerine getireceğini eklemişti.



Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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