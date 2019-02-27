Ruhani Zarif'in İstifasını Reddetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, Dışişleri Bakanı
Cevad Zarif'in istifasını reddetti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ettiğini bildiren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifasını reddetti. Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmeme gerekçesini ise, "Emin, onurlu, cesur ve dindar' biri olarak ABD
'nin ağır baskılarına karşı ön safta yer bulunduğunuz için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyorum ve kabul etmiyorum" şeklinde ifade ettiği aktarıldı. - TAHRAN
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Kaynak: İHA