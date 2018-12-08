Ruhatsız Tüfeğini Temizlerken Yanlışlıkla Kendini Vurdu

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:46



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:46

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ruhsatsız av tüfeğini temizlemek isteyen bir kişi tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.Olay, Pamukova ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 yaşındaki H.P. isimli şahıs ruhsatsız av tüfeğini temizlemek istediği sırada tüfek kazayla ateş aldı. Sağ ayağından yaralanan H.P. için yakınları olay yerine hemen sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA