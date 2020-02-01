Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?

Ruhi Çenet nereli? Çektiği farklı içerikli videolarla takipçi kitlesini bilgilendirmeyi hedefleyen Ruhi Çenet'in yaklaşık 4 milyon da abonesi bulunuyor. Üniversite eğitimi sonrası Youtube içerikleri hazırlayarak adını duyurdu. İşte, Ruhi Çenet hakkında detaylı bilgi...

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde Aydın 'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Manisa ve Bandırma'da geçirdi. 17 Ağustos 1999 yılındaki deprem sırasında Adapazarı tarafında bulunan Çenet'ten, ailesi uzun süre haber alamadı.

Üniversite eğitimini Hindistan 'da tamamladı. Türkiye'ye döndükten hemen sonra 2012 senesinde Youtube platformu için video üretmeye başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca eğlendirme, düşündürme ve bilgilendirme hedefli içerikler hazırladı.

Ardından Ruhi Çenet Videoları ile farklı tarzda videolar üretmek için kendisini daha da profesyonel bir hale getirmeyi başardı. Ruhi Çenet'in yaklaşık 4 milyon abonesi bulunuyor.