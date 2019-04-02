Ruhi Karabaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİLECİK SÖĞÜT belediye başkan adayı olan Ruhi Karabaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK SÖĞÜT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ruhi Karabaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİLECİK SÖĞÜT adayı Ruhi Karabaş kimdir? BTP BİLECİK SÖĞÜT adayı Ruhi Karabaş yüzde kaç oy aldı?

Ruhi Karabaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİLECİK SÖĞÜT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ruhi Karabaş SÖĞÜT ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. SÖĞÜT ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Ruhi Karabaş adlı BTP adayı toplamda 17 adet oy sayısına ulaştı.

BİLECİK SÖĞÜT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.