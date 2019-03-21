Ruhların İletişimi: Proust ve Müzik Etkinliği 27 Mart'ta

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Özel Saint Benoît Fransız Lisesi'nin ortaklığında yapılacak olan "Ruhların İletişimi: Proust ve Müzik" konseri, 27 Mart Çarşamba günü Özel St. Benoit Fransız Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Keman sanatçısı Pelin Halkacı Akın ve piyanist İris Şentürker'in Proust'un yaşamında büyük öneme sahip bestecilerin eserlerini yorumlayacağı konser öncesi Nami Başer ile Emre Aracı da bir konuşma yapacaklar.

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Özel Saint Benoît Fransız Lisesi'nin ortaklığında gerçekleşecek olankonserdekeman sanatçısı Pelin Halkacı Akın ve piyanist İris Şentürker, Proust'un yapıtında ve yaşamında büyük öneme sahip olan Richard Wagner, Camille Saint-Saëns, César Franck ve Reynaldo Hahn'ın eserlerini yorumlayacaklar.

Konser öncesinde felsefeci, yazar ve çevirmen Nami Başer ile müzik tarihçisi, besteci ve orkestra şefi Emre Aracı da Proust'un yapıtı ve bunun içinde müziğin yeri üzerine konuşma yapacaklar. Ruhların İletişimi: Proust ve Müzik konseri, ücretsiz ve rezervasyonludur. Rezervasyon formu için www.sb.k12.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mart 2018'de YKY'den çıkan Mehmet Rifat'ın yazdığı "Ruhların İletişimi: Proust ve Müzik" kitabı iki ana bölümden (Proust ve Müzik; Proust ve Besteciler) oluşuyor. Kitapta bir yandan Proust'un kaleminden çıkan müzik üzerine yapılmış en güzel, en çarpıcı, en ironik yorumlar yer alırken öte yandan bu "büyük yazar"ın Bach, Beethoven, Chabrier, Chopin, Debussy, Mozart, Schubert, Schumann, Strauss, Wagner ve daha birçok besteciye ilişkin değerlendirmeleri, beğenileri ve eleştirileri bulunuyor.

Kaynak: Bültenler