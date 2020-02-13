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'Ruhsal detoks güzelliğiniz için şart'

Sağlıklı yaşam ve beslenme denince ilk akla gelen isimlerden Dr. Ender Saraç, uluslararası eğitim veren Güzellik Akademisi, Altier Academy'nin güzellik uzmanlığı bölümü öğrencileriyle buluştu.

13.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:24 'Ruhsal detoks güzelliğiniz için şart' 

Öğrencilerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Saraç, sağlıklı ve zinde yaşamın sırlarını altın değerinde öğütleriyle birlikte anlattı.

Her ay düzenlediği seminerlerle sağlık ve güzellik sektöründeki başarılı isimleri öğrencileriyle buluşturan Altier Academy, 'Beauty Talks' seminerlerinde bu hafta Dr.Ender Saraç'ı konuk olarak ağırladı. Öğrencilerde gelen sorularını da tek tek yanıtlayarak özellikle beslenme konusunda yapılan yanlışları sıraladı.

Sağlıkla ilgili çarpıcı bilgiler, şifalı tarifler ve bitkilerin bilinmeyen mucizevi faydalarını da anlatan Saraç, gençlere 'ruhsal detoks'u da önerdi. Dr. Ender Saraç 'Kötü duygulardan uzak durarak ruh ve bedeninizi koruyun. Kin, nefret, kıskançlık gibi olumsuz duygulardan ruhunuzu arındırın. Ruh ve beden uyum içinde olmalı. Ne kadar pozitif enerjili, güzel duygular barındıran bir ruha sahip olursanız o kadar güzel parlak ışık saçan bir yüz güzelliğine sahip olursunuz' dedi.

Seminer sonunda Dr. Ender Saraç'a katılımlarından dolayı Altier Academy Yönetim Kurulu Başkanı Güler Selamet teşekkür plaketini takdim etti.


Ender Saraç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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