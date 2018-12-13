Ruhsal Sorunlara Konserli Tedavi

Turgutlu
'da, ruh sağlığı merkezi yararlanan hastalardan halk müziği konseri verdi.
Turgutlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden yararlanan hastalardan kurulu koro, hastanenin konferans salonunda sahne aldı.
Koro, konserde halk müziği eserleri seslendirildi.
Turgutlu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Sibel Kılınç, merkezde tedavi gören danışanlarla yeteneklerine uygun alanlarda etkinlikler düzenlendiklerini söyledi.
Danışanların yeteneklerine göre müzik, spor, güzel sanatlar gibi alanlarda uğraş talep ettiklerini ifade eden Kılınç, "Düzenlenen bu etkinliklerin amacı, bireylerin gelişimine ve sosyal yaşamına katkıda bulunmaktır." dedi.
Turgutlu
13 Aralık 2018 Perşembe 17:57