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Ruhsatlı tabancayı çalıp sattığı öne sürülen zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evden bulundurma ruhsatlı tabanca çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.

10.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:16Ruhsatlı tabancayı çalıp sattığı öne sürülen zanlı yakalandı
'un ilçesinde bir evden bulundurma ruhsatlı tabanca çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Karaperçin Mahallesi'nde yaşayan M.G, evindeki tabancanın çalındığı iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.
Tekkeköy İlçe Komutanlığı ekipleri, çevrede yapılan araştırma sonucu hırsızlığı D.Ç'nin (20) gerçekleştirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma, satıldığı belirlenen tabancayı da ele geçirdi.

Tekkeköy, Jandarma, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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