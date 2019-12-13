Haberler » Güncel » Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Haber

Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında yaşamını yitiren Afganistan uyruklu gencin cenazesi, 4 gün sonra yakınları tarafından alındı.

13.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:20Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi
'ın ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında yaşamını yitiren uyruklu gencin cenazesi, 4 gün sonra yakınları tarafından alındı.
İlçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde 9 Aralık'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Abbas Rezai'nin cenazesi, Giresun'dan gelen kuzeni Murtaza Zarayi ve yakınları tarafından alınarak, Zonguldak Belediyesine ait cenaze aracıyla İstanbul Havalimanı'na götürülmek üzere yola çıktı.
Cenazenin, burada Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerince karşılanmasının ardından uçakla ülkesine gönderileceği öğrenildi.
Murtaza Zarayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rezai'nin ailesinin cenazenin getirilmesini istediğini belirterek, "Cenazeyi İstanbul'a götüreceğiz, konsolosluğa teslim edeceğim. Onlar da Afganistan'a gönderecek. ocaklarında çalıştığını bilmiyordum." dedi.
Olay
Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta, ruhsatsız işletilen maden ocağında Afganistan uyruklu bir kişinin ocak içerisinde düştüğü ve gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine inceleme başlatılmıştı.

Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından, Abbas Rezai'nin cesedi çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Şahsın Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilmişti.

Afganistan, Zonguldak, Kilimli, Maden, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:39 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Haber
19:38 Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonun kasası devrildi - Haber
19:38 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Haber
19:36 Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Haber
19:36 OKA, Çorum'da 9 milyon 332 bin liralık yatırımı destekleyecek - Haber
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:43 Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı - Haber
13.12.2019 19:40:11