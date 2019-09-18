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Ruhsatsız silah ele geçirildi

Muratlı'da polis ekipleri bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakaladı.

18.09.2019 11:11Ruhsatsız silah ele geçirildi
Muratlı'da polis ekipleri bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakaladı. Tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olay, Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre şüphe üzerine durdurulan Ş.K.'nın üzerinden 9 mm çapında ruhsatsız bir silah çıktı. Silaha el konulurken şüpheli ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 6136 SKM'den ifadesi alınan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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