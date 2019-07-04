04.07.2019 15:32
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Ruhsatsız silah satışına polis baskını: 2 gözaltı

Ruhsatsız silah satışına polis baskını: 2 gözaltı

AVCILAR'da, ruhsatsız silah satışı yapılırken polis baskın düzenledi.


AVCILAR'da, ruhsatsız silah satışı yapılırken polis baskın düzenledi. Bir şüpheli, diğer bir şüpheliye silah satarken suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ticaretiyle ilgili olarak gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarında 29 yaşındaki Muhammed A.'yı takibe aldı. Salı günü Avcılar'da Muhammed A., Yusuf C.(32)'ye silah satarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda şüphelinin üzerinde, Esenyurt'ta bir evde ve Küçükçekmece bulunan bir iş yerinde yapılan aramalarda seri numarası silinmiş 3 tabanca, 21 mermi, 21 şarjör ve silah satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliden Yusuf C. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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