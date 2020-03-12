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Ruhsatsız tabanca bulunduran şahıs ve aranan kadınla gözaltına alındı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran kişi, 'yaralama' suçundan aranan kadınla birlikte gözaltına alındı.

12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
Ruhsatsız tabanca bulunduran şahıs ve aranan kadınla gözaltına alındı
Adana 'nın Yumurtalık ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran kişi, 'yaralama' suçundan aranan kadınla birlikte gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesine bağlı Ayas Mahallesinde bir kahvehanede çalışan İ.B.'nin ruhsatsız tabanca bulundurduğu silah bulundurduğu ve aranan bir kadını evinde sakladığı bilgisinin alınması üzerine, Yumurtalık Cumhuriyet Savcılığınca verilen arama kararına istinaden operasyon düzenledi.

Kahvehanede yapılan aramada 2 adet tabanca, şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ele geçirildi. Evde bulunan N.A. isimli kadının yapılan kimlik kontrolünde 'yaralama' suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı.

İ.B. ve N.A. Yumurtalık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yumurtalık, Adana, 3. Sayfa

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