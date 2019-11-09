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Ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada ruhsatsız 2 adet tüfek, 2 adet tabanca ele geçirdi.

09.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:36Ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada ruhsatsız 2 adet tüfek, 2 adet tabanca ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç işlenmesinin önlenmesi ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, Eğriçay Parkı içerisindeki bir şahıstan 1 adet kuru sıkıdan bozma (namlusu değiştirilmiş) tabanca, şarjörü ve 14 adet kuru sıkı fişek ele geçirildi.

Eski Samsat Caddesi üzerindeki 2 şahıstan 1 adet tezkeresiz otomatik av tüfeği, 2 adet şarjörü ve 22 adet dolu kartuş, Gölbaşı Caddesi üzerindeki 1 şahıstan 1 adet tezkeresiz av tüfeği ve 6 adet dolu kartuş, Yeni Mahallede 1 şahıstan 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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