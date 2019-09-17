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Ruhun Yelkenleri Antalya'da

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Rusya Beyaz Baston Derneği'nin engelli bireyleri yelkenli sporu ile buluşturarak engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası Ruhun Yelkenleri etkinliğinin Antalya etabına ev sahipliği yaptı.

17.09.2019 16:27Ruhun Yelkenleri Antalya'da
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Rusya Beyaz Baston Derneği'nin engelli bireyleri yelkenli sporu ile buluşturarak engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası Ruhun Yelkenleri etkinliğinin Antalya etabına ev sahipliği yaptı.

Rusya Beyaz Baston Derneği'nin 2011 yılında başlattığı, Dünya'nın dört bir yanında farklı deniz rotalarında yelkenli ve yatlar ile engelli bireyleri keşif ve Dünya gezilerine çıkaran Ruhun Yelkenleri Projesi ekibi Akdeniz rotasının ikinci durağında Antalya'ya ulaştı. Marmaris'ten Antalya'ya "Leydi Sophie" yatı ile gelen Ruhun Yelkenleri ekibini, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri ve projeye destek olan STK'lar çiçeklerle karşıladı. Rusya, Letonya, Ermenistan ve İsveçli katılımcıların yer aldığı ekibin Akdeniz rotasına Antalya'dan görme engelli Ahmet İrdel katıldı. Akdeniz rotası Antalya'nın ardından Mersin ve Kıbrıs'ın ardından Mısır'a ulaşarak son bulacak.

Denizler engel tanımıyor

Projenin Antalya etabı çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi. Projenin öncüsü Rusya Beyaz Baston grubundan Oleg Kolpashchikov, "Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle 2011 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz Ruhun Yelkenleri projesi ile engellilerimizi farklı rotalarda Dünya turuna çıkartarak sosyal bir sorumluluk üstleniyoruz. Denizler bu projemiz ile tüm engellilerimiz için engelsiz hale geliyor. Engelliler neler yapabileceklerini görerek büyük bir şans yakalıyor. Akdeniz rotamızın ikinci ayağında Antalya'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya'daki programlarımıza destek Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 'e teşekkür ederiz" diye konuştu.

Toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, konuklara Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in selamlarını ileterek, hediyeler verdi. - ANTALYA

Antalya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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