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Ruiz, Sivasspor'a karşı yok

Gençlerbirliği karşısında 62. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen İspanyol savunmacı Victor Ruiz, ligin ikinci yarısındaki ilk maç olan Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

27.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:32 Ruiz, Sivasspor'a karşı yok
karşısında 62. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen İspanyol savunmacı Victor Ruiz, ligin ikinci yarısındaki ilk maç olan 'a karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelenin 62. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırılan Victor Ruiz cezalı duruma düştü. Bu sezon 2. haftada oynanan Göztepe, 4. haftada oynanan Gaziantep ve 7. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında sarı kart gören ve Gençlerbirliği mücadelesine ceza sınırında çıkan İspanyol savunmacı, gördüğü sarı kartla ikinci yarının ilk maçında Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında takımını yalnız bırakan, Fenerbahçe deplasmanında da yedek bekleyen Ruiz, ikinci yarıya da cezalı olarak başlayacak. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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