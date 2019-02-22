Rukban Kampındaki Belirsizlik Sürüyor

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın tahliye girişimine rağmen, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Rukban kampında Beşşar Esed rejimi kuşatmasında yaşayan 60 bin sivilin halen kampta olduğunu bildirdi.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin Rukban kampındaki son duruma ilişkin sorusunu cevapladı.Laerke, Rus ve Suriye makamlarının Rukban kampına ilişkin aldıkları inisiyatife BM'nin dahli olmadığını vurgulayarak, "Açık şekilde biz, insani koridor olarak adlandırılan bu girişimin bir parçası değiliz. Anladığımız kadarıyla siviller hala kamptalar ve hala insani yardıma ihtiyaç duyuyorlar." dedi.BM olarak 9 gün önce kampa insani yardım konvoyu ulaştırdıklarını belirten Laerke, "Ama kamptaki durum hala vahim." ifadesini kullandı.BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel ise kampa yönelik insani yardımların aralıksız devam etmesi gerektiğini vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, iki gün önce, Rukban kampındaki sivillerin tahliyesi için Humus ilinde, Culeyb ve Cebel el Gurab bölgelerinde iki merkez kurduklarını iddia etmişti. Mizintsev, söz konusu merkezlerin koordine ettiği iki koridorla, sivillerin Şam kırsalında kurulan geçici barınma merkezlerine taşınacağını ileri sürmüştü.Rukban kampında, rejimin kuşatmasında yaklaşık 60 bin sivil, insanlık dışı koşullarda barınıyor.