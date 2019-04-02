Rukiye Bıyıklı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA NALLIHAN belediye başkan adayı olan Rukiye Bıyıklı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA NALLIHAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Rukiye Bıyıklı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA NALLIHAN adayı Rukiye Bıyıklı kimdir? BTP ANKARA NALLIHAN adayı Rukiye Bıyıklı yüzde kaç oy aldı?

Rukiye Bıyıklı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA NALLIHAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Rukiye Bıyıklı NALLIHAN ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. NALLIHAN ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Rukiye Bıyıklı adlı BTP adayı toplamda 47 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA NALLIHAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.