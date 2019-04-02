Rukiye Küçükaslan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA TAŞKENT belediye başkan adayı olan Rukiye Küçükaslan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA TAŞKENT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Rukiye Küçükaslan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA TAŞKENT adayı Rukiye Küçükaslan kimdir? BTP KONYA TAŞKENT adayı Rukiye Küçükaslan yüzde kaç oy aldı?

Rukiye Küçükaslan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA TAŞKENT belediye başkan adayı olarak gösterilen Rukiye Küçükaslan TAŞKENT ilçesinde % 0,84 oranında oy almıştır. TAŞKENT ilçesinde % 0,84 oranında oy olan Rukiye Küçükaslan adlı BTP adayı toplamda 44 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA TAŞKENT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.