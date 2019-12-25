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Rukiye nine, kapkaççılara çantasını kaptırmadı

Rukiye nine, kapkaççılara çantasını kaptırmadıANTALYA'da emekli bankacı Rukiye Çakır (78), çantasını almak isteyen 2 kapkaççıyı, bağırarak ve direnerek kaçırdı.

25.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:50
Rukiye nine, kapkaççılara çantasını kaptırmadı
ANTALYA'da emekli bankacı Rukiye Çakır (78), çantasını almak isteyen 2 kapkaççıyı, bağırarak ve direnerek kaçırdı. 2 kapkaççının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında ilçesi Liman Mahallesi 23. Cadde üzerinde meydana geldi. Hastane dönüşü evine giden Rukiye Çakır'ın omzunda asılı çantasını, iki kapkaççı almak istedi. Rukiye Çakır, bağırdığı kapkaççılara direndi. Kadının tepkisi üzerine korkan 2 kapkaççı kaçmaya başladı. Rukiye Çakır da iki şüphelinin peşinden bir süre koşup yakındaki bir iş yerindekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis, kaçan iki şüphelinin eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
Olayın şokunu kısa sürede atan Rukiye Çakır, yaşadıklarını soğukkanlılıkla polise anlattı. Caddede yürürken çantasını çekenlerin ilk önce şaka yaptığını sandığını aktaran Rukiye Çakır, Arkama baktığımda iki kişinin çantama asıldığını gördüm. Ben de vermemek için itekledim. Askısı kopunca çanta düştü. Çantamda kimlik, banka kartı vardı. Çantamı alamadı. Ben de bağırdım. Daha sonra kaçtılar. Nasıl hızlı kaçtılar dedi.
Rukiye nine, kapkaççılara çantasını kaptırmadı

Konyaaltı, Güncel

Kaynak: DHA


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