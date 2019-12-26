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Rukiye ninenin çantasını çalmak isteyen kapkaççılar yakalandı

ANTALYA'da, emekli bankacı Rukiye Çakır'ın (78) çantasını çalmak isteyen kapkaççılar M.Ç. ile 18 yaşından küçük S.T., polis ekiplerince yakalandı.

26.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:02 Rukiye ninenin çantasını çalmak isteyen kapkaççılar yakalandı

ANTALYA'da, emekli bankacı Rukiye Çakır'ın (78) çantasını çalmak isteyen kapkaççılar M.Ç. ile 18 yaşından küçük S.T., polis ekiplerince yakalandı. 

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, ilçesine bağlı Liman Mahallesi 23. Cadde'de meydana geldi. Hastane dönüşü evine giden Rukiye Çakır'ın omzunda asılı çantasını, 2 kapkaççı çalmak istedi. Çakır, bağırdığı kapkaççılara direndi. Kadının tepkisi üzerine panikleyen kapkaççılar, kaçmaya başladı. Çakır da kapkaççıların peşinden bir süre koşup, yakındaki iş yerindekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, eşkal belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı.Olayla ilgili çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından, kapkaççıların M.Ç. ile 18 yaşından küçük S.T. olduğunu belirledi. , dün akşam ikiliyi Konyaaltı'nda yakalayıp, gözaltına aldı. S.T., Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, M.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Konyaaltı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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