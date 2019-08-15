Haberler» Dünya» Haber

Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı

KIBRIS'TA 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde katledilen 126 Kıbrıslı Türkün anıldığı gün Kıbrıslı Rum barış aktivisti Christina Valanidou'nun yayınladığı 'özür paylaşımı' gündem oldu.

15.08.2019 15:16 Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı
KIBRIS'TA 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde katledilen 126 Kıbrıslı Türkün anıldığı gün Kıbrıslı Rum barış aktivisti Christina Valanidou'nun yayınladığı 'özür paylaşımı' gündem oldu.

Sosyal medya hesabından, "Sevgili Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız" diye selenen barış aktivisti Valanidou, "Sizden, size karşı işlenmiş Rum toplumunun tüm suç üyelerinin, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçları için bizi affetmenizi istiyorum" dedi.

'BİR DAHA SAVAŞMAYALIM'

"Bu milliyetçilerin ve şöven Rumların, Rumlara karşı da suç işlediğini biliyorsunuz" diye devam eden Valanidou, "Ortak ülkemizi seven bizler, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, ülkemiz ve bölgemizdeki barış için mücadelemize devam etmeliyiz. Bir daha asla savaşmamalı, bir daha asla toplumlarası çatışmalarda bulunmamalıyız. Kıbrıs, bölünemeyecek kadar küçüktür ve tüm Kıbrıslıların barış içinde yaşaması için yeterince büyük" ifadelerini kullandı.

Valanidou'nun paylaşımı medyada, 'katliam gününde anlamlı' çağrı şeklinde yer aldı.

Kıbrıs'ta Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk katledilmişti.



Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
16:18   Fransız cambaz Prag semalarında 350 metrelik ipin üzerinde yürüdü
15:49   Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı (3) - ek görüntü
15:48   Çin'in İngiltere Büyükelçisi: Dış güçler Hong Kong'da iç işlerimize karışmayı bırakmalı
15:42   Kuzey Makedonyalı kuaför müşterilerin saçlarıyla ünlü isimlerin portrelerini çiziyor
15:35   Filipinler'de timsah, çocuğu ailesinin yanında kaptı
15:33   368 gerçek ağaca bedel metal ağaç 'Biourban' hava kirliliğine çare olabilir mi?
15:33   Çevre kirliliğinde 'şok eden' tespit: Buzullar denizlerden daha fazla mikro plastik parçacıkla dolu