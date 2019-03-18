Rum Asıllı Yeni Zelandalı Futbolcu, Müslümanları Anmak İçin Secdeye Kapandı

Avusturalya'da Melbourne Victory takımı oyuncusu Kosta Barbarouses Cumartesi gecesi oynanan bir karşılaşmada attığı ilk golün ardından secde ederek Yeni Zelanda terör saldırısında hayatını kaybeden 50 müslümanı andı.

Melbourne şehrindeki Marvel Stadyumu'nda gerçekleşen Melbourne Victory ile Brisbane arasındaki maç öncesinde Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler anısına bir dakika saygı duruşunda da bulunuldu.

"TARİHİMİZDE ÇOK ÜZÜCÜ BİR GÜN"

Barbarouses, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da "Bütün dualarım (saldırılarda) hayatını kaybedenlerle ve onların sevdikleriyle birlikte, tarihimizde çok üzücü bir gün." dedi.

Melbourne Victory Yeni Zelandalı oyuncusu Barbarouse'in iki golü ile Brisbane Roar'ı mağlup etti.