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Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı

Rum gazeteci Kristos Panayiotidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kavga etmek yerine, iş birliği yapmanın gerektiği belirterek, "Türkiye ile mücadele etmemiz mümkün değil" dedi.

20.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:46

Cyprus Mail gazetesinde " , bizim inandığımız canavar mı?" başlıklı bir yazı yazan Rumların ünlü gazetecilerinden Panayiotides, "Türkiye ile coğrafi, ekonomik, nüfus, askeri ve diğer bütün verilere bakıldığında mücadele etmemiz mümkün değildir. Gelinen aşamada, Türkiye ile zıtlaşma, bu yönde politika gütme adayı uçurumdan aşağıya atmakla eş anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

"HAYAL KURMAYIN" TEPKİSİ

"Türkiye'yi herhangi bir şekilde mağlup etmemiz veya geri çekilmeye zorlamamız olanak dışıdır" diyen Rum gazeteci, "Bunun hayalini kuran vatanseverler bir hayal aleminde yaşamaktadırlar ve bundan uyandıklarında çok geç olacak. Bizim Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesinde önemli bir aktör olarak tanımamız gerekmektedir. Türkiye zaten bunu sağlamak için uğraşmaktadır" dedi.

Kristos Panayiotidis

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ SONDAJ NOKTASINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, perşembe günü Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy de bugün yaptığı yazılı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, cuma günü KKTC hükümetinin 2011'de Türkiye Petrollerine verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada'nın güneyindeki "G" ruhsat sahasına intikal ettiğini belirtmişti.

Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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