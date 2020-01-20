Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı

Cyprus Mail gazetesinde " Türkiye , bizim inandığımız canavar mı?" başlıklı bir yazı yazan Rumların ünlü gazetecilerinden Panayiotides, "Türkiye ile coğrafi, ekonomik, nüfus, askeri ve diğer bütün verilere bakıldığında mücadele etmemiz mümkün değildir. Gelinen aşamada, Türkiye ile zıtlaşma, bu yönde politika gütme adayı uçurumdan aşağıya atmakla eş anlamlı olur" ifadelerini kullandı.

"HAYAL KURMAYIN" TEPKİSİ

"Türkiye'yi herhangi bir şekilde mağlup etmemiz veya geri çekilmeye zorlamamız olanak dışıdır" diyen Rum gazeteci, "Bunun hayalini kuran vatanseverler bir hayal aleminde yaşamaktadırlar ve bundan uyandıklarında çok geç olacak. Bizim Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hidrokarbon meselesinde önemli bir aktör olarak tanımamız gerekmektedir. Türkiye zaten bunu sağlamak için uğraşmaktadır" dedi.

Kristos Panayiotidis

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ SONDAJ NOKTASINDA ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, perşembe günü Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy de bugün yaptığı yazılı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin, cuma günü KKTC hükümetinin 2011'de Türkiye Petrollerine verdiği ruhsatlar çerçevesinde, üçüncü sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ada'nın güneyindeki "G" ruhsat sahasına intikal ettiğini belirtmişti.