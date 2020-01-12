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Rum gazetesi: Türkiye'nin adımları Yunanistan ve Rum yönetimin sinirlerini bozuyor

ANKARA'nın, Doğu Akdeniz'deki bir sonraki hamlelerinin bilinememesinin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta endişe yarattığı belirtildi.

12.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:22Rum gazetesi: Türkiye'nin adımları Yunanistan ve Rum yönetimin sinirlerini bozuyor

ANKARA'nın, Doğu Akdeniz'deki bir sonraki hamlelerinin bilinememesinin, ve Güney Kıbrıs'ta endişe yarattığı belirtildi. Rum medyası, Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalaması ve Libya'ya asker gönderme kararı sonrasında, 'nin nasıl adım atacağının Rum yönetiminde ve Yunanistan'da yakından takip edildiğini yazdı.

Rum Fileleftheros gazetesi, Türkiye'nin attığı adımlarla Yunanistan ile Rum yönetiminin sinirlerini bozduğunu belirtti. Doğalgaz konusunda Türkiye'nin nasıl yol izleyeceğinin de yakından takip edildiğine işaret eden gazete, "Ankara'nın, Doğu Akdeniz'deki bir sonraki hamleleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı endişelendiriyor" ifadelerini kullandı. Gazete, "Türkiye sinir bozuyor" manşetiyle yayınladığı haberinde, Türkiye'nin Libya adımından sonrası atacağı adımların bilinemediğine işaret etti.Yavuz ve Fatih gemilerinin de Doğu Akdeniz'de neler yapacağının merak edildiğine vurgu yapn Rum gazetesi, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in, Nisan ayında Moskova'ya gideceğini ondan önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceğine dikkat çekti.



Doğu Akdeniz, Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

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