Rum Kesimi'nde koronaviris vakası sayısı artıyor
KIBRIS'ta Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde, 13 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
16.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:19
KIBRIS'ta Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde, 13 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişilerden 11'inin doktor ve sağlık görevlisi olduğu bildirildi. Bununla birlikte Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs görülen kişi sayısı 46'ya yükseldi.
Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 13 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 26'dan 46'ya çıkarken, KKTC'de de 6 kişiye koronaviris teşhisi konuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yannu, 13 yeni vakanın 11'inin Baf Hastanesi'nde doktor ya da sağlık görevlisi olduğunu diğer 2 vakanın ise yurt dışından geldiğini bildirdi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Dünya
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